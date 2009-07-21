Тимошенко предлагает Ливии купить Одесский припортовый завод

Ливия намерена принять участие в приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ в ходе заседания Украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству в Киеве.

Такое заявление премьер Ливии сделал в ответ на предложение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО принять участие в приватизации предприятия, которая состоится в октябре.

При этом А.Аль-МАХМУДИ высказал надежду, что Ливии удастся победить в этом конкурсе.

«Мы надеемся, что Ливия выиграет этот тендер», - сказал А.Аль-МАХМУДИ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». ОПЗ продается вместе с комплексом по перевалке аммиака.

По информации исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, реализационная цена планируемого к продаже госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» может составить около 1 млрд. долл. США.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.