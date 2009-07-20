Тимошенко: как строить НПЗ под Одессой, будет ясно в сентябре

Премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ надеется, что до конца текущего года будет создано совместное предприятие для строительства Украиной и Ливией нефтеперерабатывающего завода (НЗП) в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместном с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО брифинге.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что рабочая группа по подготовке проекта строительства НПЗ в сентябре текущего года, после проведения соответствующей работы, сможет назвать ориентировочную дату начала строительства завода.