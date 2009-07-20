Материалы на Донецкую угольную компанию направлены в прокуратуру

Министерство угольной промышленности Украины направило в прокуратуру результаты внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» с формулировкой: «неэффективное использование средств, полученных от реализации угольной продукции коммерческим структурам». Об этом сообщает «ОстроВ» со ссылкой на источник в Минуглепроме.

В частности, Департаментом контрольно-ревизионной работы по борьбе с коррупцией Минуглепрома было установлено, что «в период с апреля по июль 2009 года СП «Шахта «Скочинского» ГП «ДУЭК» отгружено угольной продукции коммерческим структурам на общую сумму 49221,2 тыс. грн. При этом задолженность по заработной плате по ГП «ДУЭК» на 1 июля составляет 11293 тыс. грн.», – говорится в документе, которым располагает издание.

«Сейчас МВД, Генпрокуратура разбирается с тем, через какие фирмы отмывались деньги, которые должны были пойти на выплату зарплаты», – сказал источник.

Как сообщалось, в минувшую пятницу, 17 июля, гендиректор ДУЭК Вячеслав Данилов был уволен с должности за невыплату в полном объеме заработной платы.