Уволен гендиректор Донецкой угольной энергетической компании

Министр угольной промышленности Виктор Полтавец подписал приказ об увольнении генерального директора "Донецкой угольной энергетической компании" Вячеслава ДАНИЛОВА за то, что в июне сотрудникам предприятия было не выплачено 27% зарплаты. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель министра угольной промышленности Анатолий КОРЗУН.

По его словам, средства были предоставлены из государственной поддержки. А.КОРЗУН сообщил, что в июне компания получила 52 млн грн государственной поддержки. За июнь на предприятии начислено 70,7 млн грн заработной платы, включительно с начислениями, из которых 40,4 млн грн необходимо выплатить непосредственно работникам. На выплату зарплаты вместе с начислениями за июнь были направлены 52 млн грн, это почти все средства государственной поддержки, и только 90 тыс. грн - собственные средства. А.КОРЗУН подчеркнул, что на предприятии выплачена зарплата в размере 29,1 млн грн, а недоплачено - 11,3 млн грн за июнь.

А.КОРЗУН также сообщил, что в июне 2009 г. ДУЭК реализовала 86,4 тыс. т угольной продукции на общую сумму 54 млн грн, из которых получила лишь 28 млн грн (53%).

Замминистра угольной промышленности отметил, что в других госпредприятиях, подчиненных Минуглепрому, в которых есть такие нарушения, проводятся проверки и будут приняты соответствующие меры. По его словам, невыплаты зарплат имеют место и на шахте им. Скочинского.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Донецкая угольная энеpгетическая компания» было создано в соответствии с приказом Министерства топлива и энергетики Укpаины от 18 августа 2004 года N 492.

В состав государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» входят шахты: «Трудовская», «Южнодонбасская №3», «Лидиевка», им. Е. Абакумова, им. Скочинского, «Октябрьский рудник», им. Калинина, «Моспинская», им. Челюскинцев, №4-21.

Также в ДУЭК входят 8 обособленных подразделений: Бюро специализированных маркшейдерских работ; Донецкая автобаза; Донецкое управление по тушению, профилактике породных отвалов, рекультивации земель; Проектно-конструкторское бюро; Управление горнотехнических работ; Упpавление инфоpмационного обеспечения и компьютеpных технологий; Управление материально-технического снабжения; Учебно-курсовой комбинат.

Годовой объем добычи шахт составляет 3,0 млн. тонн, из них добывается 50% коксующихся и 50% энергетических углей. Добычей угля заняты 16 тысячи трудящихся.

8 шахт компании расположены в Донецке, одна - в Угледаре, еще одна - в Моспино.