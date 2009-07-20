Непогода оставила без света 433 населенных пункта

Сегодня ночью в результате сильного дождя и порывов ветра местами до 20 м/с и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 5 областях Украины были обесточены 433 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Хмельницкой области обесточены 163 населенных пункта, в Житомирской – 125, в Ровенской – 59, в Киевской – 49 и в Тернопольской – 37.

На местах работают аварийные бригады облэнерго.