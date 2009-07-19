Тимошенко: можно восстановить мощь горно-металлургической отрасли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников металлургической и горнодобывающей промышленности с профессиональным праздником.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

В поздравлении глава правительства отметила, что горно-металлургический комплекс Украины является ведущей отраслью промышленного государства, важнейшей составляющей национальной экономики.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, своим ежедневным трудом металлурги и горняки обеспечивают стабильное развитие отрасли, которая является мощным фактором роста экономики государства.

Обращаясь к работникам отрасли, премьер отметила, что “правительство высоко ценит Ваш труд, знает, какой он ответственный и тяжелый, и делает все возможное, чтобы сохранить отрасль и Ваши рабочие места в условиях кризиса. Еще в конце 2008 года Кабинет Министров Украины, предприятия горно-металлургического комплекса и профсоюза подписали Меморандум взаимопонимания, в соответствии с которым для горно-металлургических предприятий до 1 июля были снижены цены на железнодорожные перевозки, коксующийся уголь и электроэнергию”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, понимая все сложности экономической ситуации, правительство в продолжение своей антикризисной программы уже рассмотрело возможность пролонгации еще на три месяца действие постановления Кабинета Министров Украины “О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, сложившейся в горно-металлургическом и химическом комплексе”, которая фиксирует такие специальные цены для горно-металлургической отрасли.

Премьер уверенна, что совместными усилиями можно восстановить мощь отечественной горно-металлургической отрасли, вывести ее на лидерские позиции на мировом рынке металла и вернуть ей статус мощнейшей и наиболее экспортно ориентированной отрасли.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила работников металлургической и горнодобывающей промышленности за выдержку и профессионализм и пожелала здоровья, счастья, благополучия, семейного благосостояния и согласия.