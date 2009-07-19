Ливия зовет на работу медиков из Украины

Секретарь Главного народного комитета (министр) здравоохранения и окружающей среды Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Мухаммад АЛЬ-ХИДЖАЗИ обратился к украинской стороне с просьбой посодействовать привлечению украинских врачей и медицинского персонала к работе в медицинских заведениях Ливии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом он сказал во время встречи с министром здравоохранения Украины Василием КНЯЗЕВИЧЕМ.

Хотя сегодня в Ливии, по официальным данным, работает 450 украинских медиков, М.АЛЬ-ХИДЖАЗИ отметил, что в целом Ливии не хватает около 1500 специалистов разных медицинских направлений, добавив, что наибольший кадровый дефицит наблюдается среди терапевтов, гинекологов, педиатров, анестезиологов и хирургов. В частности, он заверил представителей Министерства здравоохранения Украины в том, что все права и свободы украинских медиков при трудоустройстве в Ливии будут защищены и гарантированы.

В свою очередь, В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что украинская сторона готова к сотрудничеству, которое будет осуществляться в рамках межправительственной договоренности.

Относительно трудоустройства украинских медиков в Ливии он указал на определенные сложности, связанные с тем, что в Украине существует собственный дефицит врачей по некоторым направлениям.

В то же время В.КНЯЗЕВИЧ выразил заинтересованность в детальном изучении всех условий работы украинских медиков в Ливии для того, чтобы популяризировать данное направление сотрудничества.

Также на встрече обсуждалось получение медицинского образования и повышение квалификации медицинских кадров Ливии в Украине.

Обе стороны решили провести ряд необходимых консультаций с целью согласования взаимных замечаний и подписать соответствующий документ о сотрудничестве в сфере здравоохранения в ближайшее время.

М.АЛЬ-ХИДЖАЗИ официально пригласил украинскую делегацию во главе с В.КНЯЗЕВИЧЕМ посетить Ливию для продолжения конструктивного диалога в сфере здравоохранения.