Два авиазавода выпустят облигаций почти на 2,5 млрд. грн.

Правительство приняло решение о выпуске облигаций Харьковским государственным авиационным производственным предприятием на сумму 1 млрд. 620 млн. грн. и государственным предприятием “Киевский авиационный завод “Авиант” на сумму 858 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, правительство на заседании 17 июля приняло соответствующее распоряжение.

В управлении подчеркнули, что такое решение правительства даст возможность осуществить финансирование инвестиционных проектов на данных авиационных предприятиях и вывести их на уровень безубыточности работы, а также выполнить обязательства по импортным контрактам на поставку самолетов.