Полиция Латвии разрешила продавать пиво по ночам

Министерство внутренних дел Латвии и Госполиция разрешили торговым предприятиям продавать пиво после 22 часов, чтобы поддержать экономику страны, передает Лента.ру.

Как сообщила глава МВД Латвии Линда Мурниеце, такое решение принято на основании мнений экспертов. По ее словам, отмена запрета не повлияет на безопасность и общественный порядок, так как те, кто хочет пить пиво ночью, сейчас могут приобрести его в кафе.

"Мы не прогнозируем, что начнутся массовые нарушения. Не то чтобы мы с воодушевлением поддерживаем, но и не возражаем", - добавила Мурниеце.

С 1 июля в Латвии акцизный налог на пиво повышен на 50 процентов, а на крепкие алкогольные напитки - на 8 процентов.