С начала года долг по зарплате в Сумской области вырос до 56 миллионов

За первое полугодие 2009 года долг по выплате заработной платы в Сумской области увеличился на 25 млн. грн. и составляет 56 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации прокурора отдела прокуратуры Сумской области Игоря ВАКУЛЫ, в регионе продолжаются прокурорские проверки на предмет соблюдения действующего законодательства об оплате труда и занятости населения, выявляются многочисленные нарушения конституционных гарантий полного и своевременного вознаграждения гражданам за выполненную работу.

«Ситуация с выплатой заработной платы на Сумщине остается очень острой. По оперативным данным, долг по области составляет уже почти 56 млн. грн. Сравним: по состоянию на 1 января текущего года он составлял немногим более 31 млн. грн. Количество работников экономически активных предприятий, которым не выплачена зарплата, достигло 15 тысяч человек», - сказал И.ВАКУЛА.

По результатам проверок в этой сфере на протяжении первого полугодия текущего года возбуждены 49 уголовных дел, 43 из которых направлены в суд, составлены 2 протокола о совершении коррупционных деяний, рассмотрено с применением мер 123 предписания и представления, внесено 48 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены. По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования населению выплачено свыше 20 млн. грн. зарплаты, к дисциплинарной, административной ответственности привлечены 120 должностных лиц предприятий, учреждений и организаций разных форм собственности.

В ходе прокурорских проверок с привлечением налоговой службы, инспекции труда, правоохранительных органов выявляются и нарушения законодательства о занятости населения. В частности, имеют место случаи хищений средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и другие противоправные деяния.