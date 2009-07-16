Украинцы, погибшие в Афганистане, выполняли миссию другого государства

Шестеро украинцев, которые погибли в Афганистане, выполняли гуманитарную миссию на стороне другого государства, сообщает “Немецкая волна”.

В сбитом вертолете МИ-26 погибли военные, которые имели опыт украинских миротворцев, но их последняя миссия в «горячей точке» была не от Украины. Четверо из шести погибших украинцев были из Львовской области.

Погибли два офицера и два прапорщика. Уволенные в запас военные еще 2-3 года тому назад принимали участие в миротворческих миссиях Украины. В этот раз профессиональные вертолетчики выполняли гуманитарную миссию на стороне другого государства. Пресс-секретарь 13-го армейского корпуса, которому подчинен полк вертолетчиков, В.ШУБЕЦ сообщил, что ни одна из семей пока не обращалась за помощью в организации похорон, и тела на родину еще не доставлены.

В интервью „Немецкой волне” военный эксперт Николай ГУЦУЛЯК отметил: то, что украинские вертолетчики работают на стороне других государств - следствие неправильной военной политики Украины, в частности, это не продуманные сокращения профессионалов и низкая оплата. „У наших вертолетчиков очень хорошая школа, они дисциплинированы, и показали себя во всех миссиях идеально. На них есть запрос. Рынок пилотов-вертолетчиков безусловно существует, за ним следят службы всех стран, есть списки”, - сказал он.

Не всегда вертолетчики сами налаживают контакты для службы в миссиях другого государства, отметил М.ГУЦУЛЯК, часть из них вербуют в наемники.