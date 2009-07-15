Суд разрешил собраться акционерам «БТА Банка»

Апелляционный суд Донецкой области 10 июля отменил постановление Ворошиловского районного суда г. Донецка от 10 апреля 2009 г. о запрете проведения общего собрания акционеров ОАО "БТА Банк" (Украина). Об этом УНИАН сообщила сегодня юрист украинских акционеров "БТА Банка" Екатерина БЕНДУС.

По ее словам, в апреле 2009 г. казахский "БТА Банк" обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с иском против некоего КОВАЛЬЧУКА Руслана Борисовича и добился вынесения "весьма сомнительного постановления о запрете проведения общего собрания акционеров украинского банка".

10 июля 2009 г. рейдерское «ворошиловское постановление» было отменено, сказала Е.БЕНДУС.

По мнению руководителя общественного движения «Украина без рейдеров» Ивана РЫБАКА, рейдерский характер решения Ворошиловского районного суда "не вызывает сомнений, поскольку налицо все признаки: иск против не имеющего отношения к делу физического лица, районный суд Донецкой области и постановление о запрете собрания акционеров". "Другое дело, что сейчас явно рейдерские постановления - это уже очень большая редкость. Откровенно вызывает удивление то, что казахский банк предпочел именно такой путь, а не использовал менее грубые методы», - отметил И.РЫБАК.

Как сообщалось, ранее украинский "БТА Банк" заявил о предотвращении рейдерской атаки на его активы. По словам заместителя председателя правления банка Наталии СЕРГЕЕВОЙ, 15 июня с. г. во время очередного собрания акционеров банка была предотвращена незаконная попытка завладения 39,99% пакетом акций ОАО "БТА Банк" (Украина). После того, как это не удалось, в СМИ была размещена ложная информация о несостоявшимся собрании акционеров банка.

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг украинского банка ОАО «БТА Банк» - uaBBB. Тип рейтинга – долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале. Прогноз кредитного рейтинга – стабильный.

ОАО «БТА Банк» входит в первую 10-ку банков Украины по рейтингу надёжности депозитных вкладов (данные агентства «Кредит-Рейтинг» по состоянию на 03.04.09). По специально разработанной агентством рейтинговой шкале БТА Банку присвоено отметку «4» (максимум «5»), что свидетельствует о высокой надёжности Банка.

Филиалы и отделения ОАО «БТА Банк» есть в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Луганске, Херсоне, Одессе, Мариуполе, Черновцах и Судаке.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 3 млрд. 178 млн. 432 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 646 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 532 млн. 176 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» за 2008 год составила 10,664 млн. грн.

В настоящее время "БТА Банк" (Казахстан) национализирован государством.