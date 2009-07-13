Нардепов НУ-НС обвиняют в лоббировании пивных коммерсантов

Ряд общественных организаций считает, что многие депутаты фракции «Наша Украина – Народная самооборона» открыто лоббируют интересы производителей пива, «провозглашая любовь к украинцам только на словах, а на деле поддерживают интересы алкогольных коммерсантов вопреки интересам общества».

Об этом говорится в заявлении лидеров ряда общественных организаций, текст которого передан УНИАН.

В частности, представители общественности дали публичную оценку деятельности народных депутатов от НУ-НС, основываясь на результатах голосования по Закону «О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины» , который был подписан Президентом и вступил в силу 1 июля этого года. В соответствии с законом, акциз на пиво повышен на 93,5%. Несмотря на то, что законопроект поддержало абсолютное большинство народных депутатов – 343, не приняли участие в голосовании 46 депутатов от НУ-НС.

В частности, лидер гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ сравнил такую позицию депутатов фракции НУ-НС с защитой торговцев наркотиками и людьми.

«Отдельные депутаты от НУ-НС открыто лоббируют интересы «пивняков» и «шмурдячников», что можно проследить по результатам голосования. Не вижу разницы – противодействуют ли народные избранники поднятию акцизов на пиво или защищают торговцев наркотиками и людьми. Ни для кого не секрет, что за принятие этого закона не голосовали Александр СЛОБОДЯН, Юрий КОСТЕНКО, Пётр ЮЩЕНКО, Иван ПЛЮЩ, Анатолий ГРИЦЕНКО, Иван ЗАЕЦ, Ксения ЛЯПИНА, Павел ЖЕБРИВСКИЙ и другие», - сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По мнению лидера «Форума спасения Киева», депутаты от НУ-НС, «провозглашая любовь к украинцам на словах, на деле поддерживают интересы коммерсантов – алкогольных, табачных, игорных, действуя вопреки интересам общества».

«Депутаты от НУ-НС открыто защищают пивных коммерсантов, зная, что Украина потеряла за 18 лет 6 млн. граждан, в том числе – и от пивного алкоголизма. Подобное фарисейство НУ-НС не осуждается ни публично, ни внутри партий, входящих в блок. На основании этого украинцы могут сделать выводы и принять решение, кому отдавать голоса на будущих выборах», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его мнению, акциз на пиво был заморожен в течение 3 лет «из-за лоббирования депутатами интересов пивных магнатов и шантажа «пивняков», которые угрожали акциями протеста».

Тем не менее, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ уверен, что общество заинтересовано в дальнейшем поднятии акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Общественная организация видит возможность увеличения минимальных зарплат, пенсий и прожиточного минимума за счёт повышения акцизов на спирт, пиво, вино и табак. При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ предлагает депутатам рассмотреть возможность отнесения пива к алкогольной продукции и поднять акцизы на него ещё как минимум в два раза, что может стать существенным источником наполнения государственного бюджета.

«Существует два способа повышения минимальных зарплат и пенсий – это повышение акцизов на вредную продукцию и денежная эмиссия. До поднятия акцизов на пиво акциз составлял 31 коп. за 1 литр, соответственно – поллитра пива – 15,5 коп. После поднятия акциз составил 0,6 грн. за литр. Потенциал поднятия акцизов на этот напиток ещё очень велик. Принятое повышение акцизов должно стать лишь первым шагом к чреде повышений», - считает он.

Вместе с тем В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ призывает депутатов запретить употребление пива в не отведенных для этого общественных местах и любую рекламу этого напитка.

В свою очередь представитель Всеукраинской общественной организации «Трезвая Украина» Артём СТУПАКОВ, считает, что на протяжении последнего десятка лет украинская нация, употребляя пиво, «самоуничтожается».

«Разница между пивом и героином только в убойной силе - цель одна и та же - развращение и дегенерация общества. Украина сегодня кишит шароварными «патриотами», в том числе и во фракции НУ-НС. Депутаты, которые с пеной у рта готовы вещать на тему языка, Голодомора, «недружелюбной» России, скрывают реальные проблемы в стране - алкоголизацию общества, в первую очередь пивную, – владелец пивной компании «Оболонь» Александр СЛОБОДЯН, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, Ксения ЛЯПИНА», – сказал А.СТУПАКОВ.

Представитель «Трезвой Украины» призывает депутатов отстаивать дальнейшее повышение акцизов на пиво, а общественность – отслеживать и осуждать лоббирование интересов пивных магнатов.

Также директор Института трансформации общества Олег СОСКИН считает, что Украине необходимо ужесточить государственную политику в отношении ликероводочных изделий и пива, что поможет остановить «тотальное вымирание украинского населения».

При этом, по его мнению, выдвигаемые требования должны быть одинаковыми как к национальным производителям, так и к международным.

«Нужно прекратить алкоголизацию населения: запретить рекламу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, повысить ставки акцизного сбора. Пришло время подорвать финансовую основу водочных, пивных и табачных «королей». Деньги, которые они получают, замешаны на крови украинского народа – чем больше в стране производится алкоголя, пива и табака, тем выше заболеваемость и смертность, тем больше преступлений совершается в стране», - считает О.СОСКИН.

Кроме того, по его мнению, необходимо ввести государственную монополию на производство алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива.

«Те народные депутаты, которые не хотят голосовать за такие решения, прикрываясь тезисами о контрабанде и поддержке национального производителя, являются коррупционерами, которые получают какие-то преференции – в материальном или финансовом виде, от владельцев предприятий данных видов бизнеса», – подчеркнул директор Института трансформации общества.