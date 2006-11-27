Модель из Украины на конкурсе ”Мисс Земля” затмила всех нарядами (фоторепортаж)

На третьем по престижности в мире конкурсе красоты, что проходил на острове Боракай, Украину представляла 23-летняя киевская модель агентства "Star Model Group" Карина Харчинская.

Модель покоряла жюри и зрителей в национальном костюме от Дианы Дорожкиной.

Карина Харчинская стала вице-Мисс Вечернее Платье, ее наряд был отмечен самыми строгими модными критиками как один из лучших среди сотни вечерних платьев остальных конкурсанток. Приз за лучшее вечернее платье достался Мисс Индии.

По результатам финала конкурса Мисс Земля-2006 победительницей стала Мисс Чили Хил Хернандез. Второе место досталось Мисс Индии, третье место у Мисс Филиппины, четвертой стала представительница Венесуэлы.

Национальный директор Мисс Земля в Украине Диана Старкова получила личную благодарность от президента конкурса Мисс Земля, где говорится о том, что Мисс Украина была одной из лучше всего подготовленных участниц. Завтра Карина Харчинская возвращается в Украину.

Фото предоставлены комитетом "Мисс Земля-Украина"