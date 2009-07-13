Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,70 грн./долл., продают – по 7,76 грн./долл. Курс покупки/продажи наличного доллара не изменился, по сравнению с 12 июля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,63-7,72 грн./долл., по продаже – 7,74-7,79 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках не изменился, по сравнению с 12 июля, и составляет 10,70 грн./евро, продажи – незначительно повысился - до 10,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,80-11,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 3,3%, по сравнению с 12 июля, и составляет в среднем 0,2275 грн./рубль, продажи – повысился на 0,9% - до 0,2463 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,185-0,235 грн./рубль, по продаже – 0,239-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,70 грн./долл., продают – по 7,76 грн./долл., курс не изменился со вчерашнего дня.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,72 грн./евро, что на 0,6% дешевле по сравнению с 12 июля, продажи – 10,88 грн./евро, на 0,4% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 5%, по сравнению с 12 июля, и составляет в среднем 0,2268 грн./рубль, продажи – повысился на 2,8% - до 0,2492 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,65/7,75 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,78 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/7,75 грн., евро – 10,75/10,87 грн., рубль – 0,233/0,249 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 13 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6244, к евро – 10,598678, к российскому рублю – 0,238.