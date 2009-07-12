Эксперт комментирует очередной скандал с ЧФ РФ в Севастополе

Военнослужащие Черноморского флота РФ должны были согласовать с властями Севастополя перевозку ракет через территорию города.

Об этом УНИАН в Москве сказал руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий ЦЫГАНОК.

«Я считаю, что этот вопрос нужно было согласовать с местными властями. Необходимо было сделать так, чтобы милиция Севастополя об этом знала», - сказал А.ЦЫГАНОК.

Он подчеркнул, что из-за того, что это не было сделано, возник очередной скандал с вопросом базирования ЧФ РФ, который не нужен ни России, ни Украине.

А.ЦЫГАНОК отметил, что нет ничего удивительного в том, что такой груз перевозится, потому что склады ЧФ РФ размещены в разных местах и вполне возможно, что на одном из них нельзя было с ракетами провести необходимые действия, например, разобрать.

Эксперт предположил, что это могли быть ракеты для комплексов ПВО или самолетов.

«Надо быть более дипломатичными, тем более сейчас, когда заканчивается срок аренды баз Черноморским флотом. Ведь Россия желает оставить флот, а Украина категорически против», - сказал А.ЦЫГАНОК.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с перевозкой военнослужащими Черноморского флота крылатых ракет по густонаселенному району Севастополя.

Как отметил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, “8 июля 2009 года в Севастополе были остановлены три автомобиля и группа военнослужащих ЧФ РФ, которые, грубо в нарушение Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, а также законодательства Украины, без согласования с компетентными органами Украины осуществляли перевозку крылатых ракет по густонаселенному району г. Севастополь”.

”Указанные действия российской стороны являются очередным свидетельством пренебрежения условий временного пребывания Черноморского флота на территории Украины, определенных двусторонними международными договорами и законодательством Украины”, - подчеркнул В.КИРИЛИЧ.

Ранее источник в Управлении МВД г. Севастополя сообщил УНИАН, что в состав задержанной сотрудниками ГАИ колонны грузовых автомашин ЧФ России входили три ракетовоза на базе автомашины «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны и пожарного спецавтомобиля.

Предъявить правоохранителям для осмотра груз российские военнослужащие отказались, ссылаясь на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, отметил собеседник агентства. Однако украинские правоохранители потребовали провести проверку и установили, что по улицам города провозят без каких-либо разрешительных документов крылатые ракеты. При этом, сказал собеседник агентства, никакого согласования на эту перевозку с компетентными органами Украины не было.