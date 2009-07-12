Киеврада отклонила протест прокуратуры

Киеврада отклонила протест заместителя прокурора Киева от 6 ноября 2008 года на решение горсовета о передаче ООО “Будівник” в аренду 114 га зеленой зоны на Левом берегу по адресу ул. Маршала Жукова, 2-а.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киеврады 9 июля.

Опротестованное решение от 27 декабря 2007 года “О передаче обществу с ограниченной ответственностью “Компания “Будівник” земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания комплекса объектов общественного, социально-бытового и жилищного назначения с подземными паркингами, офисными помещениями, оздоровительным комплексом, обустройством и благоустройством прилегающих территорий на ул. Маршала Жукова, 2-а в Деснянском районе Киева” предусматривало передачу земельных участков в зеленой зоне общей площадью 113,71 га в долгосрочную аренду на 10 лет и исключение этой территории из фонда зеленых зон города.

Как отмечается в протесте, это решение принято вопреки требованиям действующего законодательства, в частности Земельного кодекса, поскольку не согласован проект землеустройства органом по земельным ресурсам, природоохранным и санитарно-эпидемиологическим органами и отсутствующее градостроительное обоснование на момент принятия решения в Киевраде.

В то же время, депутаты Киеврады не считают необходимым отклонять посланный протест, поскольку утверждают, что решение принято без нарушений Земельного кодекса, в частности относительно отсутствия детального плана территории и плана землеустройства переданной ООО “Будівник” участка.

В Киевраде отмечают, что нормы действующего законодательства не «регулируют отношения в сфере приобретения права пользования земельными участками, а лишь указывают на необходимость взятия за основу градостроительной документации при решении вопросы выбора, исключения, предоставления в собственность или пользования земель для градостроительных потребностей».

Кроме того, депутаты отмечают, что своим решением от 27 декабря Киеврада внесла изменения в Программу и концепцию формирования зеленых зон города на период до 2010 года.