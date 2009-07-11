Ющенко принял участие в открытии «Казацкого родослава»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в торжественном открытии ІV Всеукраинского фестиваля «Казацкий родослав» в селе Шаповаловка Конотопского района Сумской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, фестиваль проводится на месте боевых действий между казаками гетмана Ивана Выговского и московскими войсками.

До 2002 года мероприятие имело статус районного, в 2002 году - получило статус областного, с 2006 года оно впервые проведено как всеукраинское.

Ежегодно фестиваль собирает 15-18 тысяч участников и гостей праздника.

Участниками фестиваля являются творческие коллективы области и Украины, мастера декоративно-прикладного искусства. Программа мероприятия включает культурно-творческую программу «Храм казацького родоводу», панихиду по погибших в Конотопской битве, выставку декоративно-прикладного искусства «Від давнини до сьогодення», выставку казацких куреней, научно-теоретическую конференцию «Конотопская битва - взгляд через века».

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году в фестивале принимают участие 32 коллектива Сумской области, творческие коллективы из Винницкой, Волынской, Житомирской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Херсонской областей.

Гостями фестиваля стали также национальные творческие коллективы, среди которых Заслуженный академический оркестр Украины, образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Украины, мужская группа «Казацкие забавы», трио «Золотые ключи», народные артисты Украины Тарас ПЕТРИНЕНКО и Нина МАТВИЕНКО, а также группа «Мандри».

В.ЮЩЕНКО также посетил «Казацкий городок» (выставка мастеров прикладного искусства Сумской области), который размещается на центральной площади села Шаповаловка.

Для создания «Казацкого городка» районы Сумской области выставляют 19 казацких куреней, которые воспроизводят быт и традиции казацкой добы.

В куренях представлены изделия декоративно-прикладного искусства, гончарный круг, ткацкий станок. Возле куреней работают самодеятельные творческие коллективы, которые воспроизводят эпические и исторические песни, думы, традиции, обряды и обычаи периода казацкой добы.

Министерство культуры и туризма Украины обеспечивает работу казацкого лагеря, казацкой кузницы, где демонстрируется процесс изготовления казацких сабель, казацких забав, конного театра, каскадеров и 7 куреней, где мастер-классы проводят мастера искусств из разных регионов Украины.

Отдельно демонстрируется выставка образцов холодного и огнестрельного казацкого оружия: сабли, пистоли, пушки и тому подобное.