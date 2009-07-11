На шахте им. Стаханова произошло воспламенение метана

Сегодня в 00.10 на шахте им. А.Стаханова (Димитров, Донецкой области) на горизонте 986 м произошло воспламенение метана с дальнейшим горением.

В 2.00 206 горняков, в том числе 23 – из аварийного участка, были выведены на поверхность, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС. Жертв и пострадавших нет.

В 6.50 силами шести отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома пожар был локализован. Открытые очаги огня не наблюдаются.