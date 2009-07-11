Ющенко едет на 350-летие Конотопской битвы

В субботу, 11 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Сумскую область, где пройдут торжества по случаю 350-й годовщины победы казацкого войска под Конотопом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО примет участие в освящении крестов сооруженной казацкой церкви Рождества Пресвятой Богородицы, откроет памятный знак в честь 350-летия победы в Конотопской битве (на въезде в село Шаповаловка Конотопского района).

Также Президент примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику гетману Ивану Выговскому и к мемориалу воинам, погибшим во время Второй мировой войны.

В.ЮЩЕНКО, кроме того, откроет Всеукраинский фестиваль «Казацкий родослав» и посетит «казацкий городок» (выставка мастеров прикладного искусства Сумской области).