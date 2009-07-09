Погода на пятницу

Синоптики прогнозируют в Украине теплую, но дождливую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, в частности, 10 июля ожидается переменная облачность. В восточной половине, Крыму и в Карпатах кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 19-24 м/с, ночью в Сумской , Полтавской и Харьковской областях сильные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 11-16°, в западных областях 7-12°, днем 22-27°; в южной части и восточных областях ночью 17-22°, днем 27-33°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 22-27°, в Киеве - ночью 13-15°, днем 24-26°.