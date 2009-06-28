Следователи ГПУ допрашивают уже 8 соучастников экс-судьи Зварича

Во Львове на данное время работает команда Генеральной прокуратуры Украины, которая расследует деятельность преступной группировки, которую возглавлял экс-председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ. Восемь соучастников И.ЗВАРИЧА сейчас на допросах в прокуратуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга во Львове председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Дело экс-судьи ЗВАРИЧА и его соучастников, могу вас заверить, будет доведено до конца, и все они понесут наказание», - заверил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Вместе с тем, он сообщил, что не владеет информацией о том, что жене экс-судьи Игоря ЗВАРИЧА – судье Львовского апелляционного административного суда Оксане ЗВАРИЧ было предъявлено обвинение.

«Насколько мне известно, жене экс-судьи И.ЗВАРИЧА так и не было предъявлено обвинение», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2009 года Генеральная прокуратура обратилась в Совет судей с просьбой лишить права судейства жену бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА О.ЗВАРИЧ.

Поводом для обращения послужила тетрадь, найденная 3 декабря 2008 года в ходе обысков в одной из квартир И.ЗВАРИЧА. В ней зафиксированы все решения судей Львовского апелляционного админсуда, а также суммы взяток, полученные за принятие некоторых из них.

Как заявлял руководитель следственной группы ГПУ Владимир ЖЕРБИЦКИЙ, в ходе расследования была проведена графологическая экспертиза, которая подтвердила предположение следствия, что записи вела жена И.ЗВАРИЧА.

О.ЗВАРИЧ работает во Львовском апелляционном хозяйственном суде, раньше работала в Хозяйственном суде Львовской области.

Справка УНИАН. 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту взяточничества в больших размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой был на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его увольнение с должности и арест.

9 марта этого года он был задержан во Львове работниками Службы безопасности Украины. 10 марта его доставили в Киев.

Печерский райсуд столицы избрал относительно И.ЗВАРИЧА как меру пресечения взятие под арест.