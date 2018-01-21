В Тернополе состоялся юбилейный 30-й фестиваль "Нова радість стала" (фото)

В Тернополе состоялся юбилейный 30-й фестиваль «Нова радість стала». Как передает корреспондент УНИАН, в нем приняли участие коллективы со всей области.

Поздравили с юбилейным фестивалем участников и гостей праздника председатель Тернопольской ОГА Степан Барна и секретарь городского совета Виктор Шумада. По словам Барны, за все годы, что фестиваль организуется в области, в нем приняли участие более 500 коллективов.

«Это прекрасно, потому что к этому действу привлекаются села, общины и районы области. Участие в вертепах принимают как дети, так и взрослые, и это является не что иным, как развитием культуры и поиском новых образов созвучных с современными событиями. Сегодня на территории области функционируют более 800 любительских коллективов, которые прославляют Рождество Христово и для нас очень важно, что эти традиции, которые формировались с тысячелетней культурой, продолжены, а коллективы, которые их придерживаются, прославляют нашу культуру не только в Украине, но и на весь мир», – отметил во время выступления Барна.

Начальник управления культуры ОГА Григорий Шергей отметил, что областной праздник зимнего календарно-обрядового фольклора организуют для сохранения, развития, популяризации украинских традиций.

«Мы его пропагандируем уже много лет, но главное то, что у нас есть материал, который очень важен для фольклористов и ученых. Потому что в каждом селе мероприятия создаются новые колядки, рождаются новые обряды, герои в вертепных действах. Особенно это популярно когда мы говорим о царе Ироде и понятно, кого сегодня ассоциируют с этим персонажем», – отметил Шергей.