Белые и пушистые: в Одессе прошел новогодний парад самоедских собак (фоторепортаж)

В Одессе прошел новогодний парад самоедских собак. В нем приняли участие почти 60 четвероногих, передает "Думская".

Поводом для парада стал наступающий Новый год, символом которого, по восточному календарю, считается собака. Участники вместе со своими хозяевами прошлись по Приморскому бульвару и поднялись по Дерибасовской до Горсада.

На главной улице Одессы двуногие участники марша развернули плакат организации Animal SOS и призвали не забывать о помощи бездомным животным.

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Ранее на Полтавщине прошел новогодний парад собак "Хатико".