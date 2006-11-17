Ющенко: позиция «УкрГаз-Энерго» несет угрозу национальной безопасности страны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией с прекращением газоснабжения крупным промышленным предприятиям Украины, и считает, что вопрос обеспечения газом промышленных предприятий и неопределенность отношений поставщиков газа и предприятий теплокоммунэнерго перешло в плоскость угроз национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В частности, в сообщении отмечается, что в начале ноября текущего года ЗАО «УкрГаз-Энерго», которое является основным поставщиком природного газа украинским потребителям, вопреки ранее заключенным договорам отказался поставлять природный газ 16 крупнейшим промышленным предприятиям Украины. Глава государства выразил обеспокоенность такой ситуацией.

“Президент убежден, что такая позиция данной компании, которая фактически является монополистом на газовом рынке, несет угрозу национальной безопасности страны, может привести к непредсказуемым негативным социально-экономическим и экологическим последствиям”, - подчеркивает пресс-служба.

По этому поводу отмечается, что по поручению главы государства Антимонопольный комитет Украины проведет расследование данного конфликта на предмет возможного нарушения ЗАО «УкрГаз-Энерго» антимонопольного законодательства.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что отраслевое министерство, к компетенции которого относится вопрос организации газоснабжения предприятий, также не должно отстраняться от указанной проблемы. “Министерству топлива и энергетики необходимо изучить ситуацию, возникшую на газовом рынке, и принять соответствующие меры, которые позволят нормализовать снабжение энергоносителей потребителям Украины”, - говорится в документе.