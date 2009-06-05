В центре Киева в лифте жилого дома взорвали бизнесмена

Сегодня в центре Киева около 15.30 в лифте жилого дома по улице Богдана Хмельницкого, 57 произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, взрыв произошел между вторым и третьим этажами.

Как отметил собеседник агентства, мощность взрыва была достаточно высокой, поскольку повреждена не только шахта лифта, но и перила на лестнице между этажами.

На месте происшествия работают эксперты и следственно-оперативные группы.

Тело погибшего из лифта еще не извлекли.

В то же время, как сообщил информированный источник, погибший является бизнесменом.