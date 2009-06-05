В центре Киева в лифте жилого дома взорвали бизнесмена
16:42, 05 июня 2009Общество
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Тело погибшего еще не извлекли
Сегодня в центре Киева около 15.30 в лифте жилого дома по улице Богдана Хмельницкого, 57 произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в столичной милиции, взрыв произошел между вторым и третьим этажами.
Как отметил собеседник агентства, мощность взрыва была достаточно высокой, поскольку повреждена не только шахта лифта, но и перила на лестнице между этажами.
На месте происшествия работают эксперты и следственно-оперативные группы.
Тело погибшего из лифта еще не извлекли.
В то же время, как сообщил информированный источник, погибший является бизнесменом.
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