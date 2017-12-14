Суд продлил арест для второго учасника смертельного ДТП в Харькове на 2 месяца

Водителю Volkswagen Геннадию Дронову, который является одним из участников смертельного ДТП в Харькове, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще два месяца, до 10 февраля 2018 года.

Такое решение в среду, 13 декабря, после 23:00 принял Киевский районный суд Харькова, сообщает MediaPort.

Мера пресечения избрана без права внесения залога. Суд также определил обеспечить Дронову немедленное медицинское обследование.

"Я не знаю, что буду делать дальше. Буду держаться. Буду пытаться заставлять себя есть, если получится. Иначе я до конца месяца не доживу. Буду заставлять себя пить, если это получится тоже. Надеюсь, что меня наконец вывезут (из СИЗО) и обследуют (медики). Потому что у меня появилось много вопросов по здоровью. Я, конечно, был готов к любому, но надеялся на лучшее", - сказал Дронов после объявления решения суда.

Как сообщал УНИАН, ранее в этот же день Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой, которая подозревается в совершении смертельного ДТП на улице Сумской 18 октября.

Зайцевой продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года включительно без возможности внесения залога.

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Напомним, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

Сегодня, 13 декабря, Зайцева признала свою вину в совершении ДТП и заявила, что готова понести наказание, назначенное судом.