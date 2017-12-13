Смертельное ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой еще на 2 месяца

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой, которая подозревается в совершении смертельного ДТП на улице Сумской 18 октября. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Светлана Муратова.

Зайцевой продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года включительно без возможности внесения залога.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.

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Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

Сегодня, 13 декабря, Зайцева признала свою вину в совершении ДТП и заявила, что готова понести наказание, назначенное судом.