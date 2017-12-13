Зайцева признала вину в кровавом ДТП в Харькове

Подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева признала свою вину в содеянном и готова понести наказание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время заседания Киевского райсуда Харькова, который рассматривает продление срока меры пресечения подозреваемой.

«Я каждый день молюсь о погибших, я бы отдала свою жизнь. Я прошу прощения у всех. И никогда не сяду за руль. Я признаю вину и готова понести наказание», - сказала она.

Адвокат подозреваемой Юлия Козырь заявила, что позиция согласована с защитой и добавила, что следствие провело ряд экспертиз, которые подтверждают, что и Зайцева, и второй участник ДТП - Геннадий Дронов - нарушили правила дорожного движения.

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«Любые возражения, непризнание данного документа, его юридической силы являются бессмысленными, - заявила Козырь. - Поэтому на сегодняшний день я считаю, что подозрения в данном уголовном производстве обоснованные».

Защита также не возражала против ходатайства прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Суд продолжает изучать доказательства.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.