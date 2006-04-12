У украинских католиков будет на один выходной больше

В понедельник, 17 апреля, жители Закарпатья, которые в ближайшее воскресенье будут праздновать католическую Пасху, будут отдыхать.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации, с целью создания благоприятных условий гражданам, празднующим 16 апреля Пасху по Григорианскому календарю, рекомендуется руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, рабочий день с понедельника, 17 апреля, на другой выходной день этого года.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал председатель ОГА Олег ГАВАШИ.