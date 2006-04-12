У украинских католиков будет на один выходной больше
18:55, 12 апреля 2006Общество
737
в некоторых регионах
В понедельник, 17 апреля, жители Закарпатья, которые в ближайшее воскресенье будут праздновать католическую Пасху, будут отдыхать.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации, с целью создания благоприятных условий гражданам, празднующим 16 апреля Пасху по Григорианскому календарю, рекомендуется руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, рабочий день с понедельника, 17 апреля, на другой выходной день этого года.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал председатель ОГА Олег ГАВАШИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter