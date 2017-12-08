Пенсионный фонд на сегодня обеспечил выплаты на Житомирщине за декабрь на 33%

Пенсионный фонд по состоянию на сегодня обеспечил выплаты на Житомирщине за декабрь этого года на 33%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, по оперативным данным, органы Пенсионного фонда Украины в области обеспечили финансирование пенсионных выплат на сумму 278 млн грн, что составляет 33% к потребности.

«По состоянию на 8 декабря органами Пенсионного фонда Украины в области обеспечено финансирование пенсионных выплат на сумму 278 млн грн, что составляет 33% к потребности, которая составляет 846,2 млн грн. А именно, профинансировано предприятия почтовой связи по 11 декабря и банковские учреждения по 10 декабря», – сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области.

Также указано, что финансирование пенсионных выплат военных пенсионеров (25,9 тыс.лиц) по декабрь 2017 года проведено в полном объеме. На эти цели было направлено 74,7 млн грн.