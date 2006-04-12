Фейерверк по последней моде. V съезд изготовителей, реализаторов и демонстраторов пиротехники

18 апреля 2006 состоится V всеукраинский съезд изготовителей, реализаторов и демонстраторов пиротехники. Начало съезда в 11.00. Пресс-конференция начнется в 18.00.

Представители всех крупнейших пиротехнических фирм Украины съедутся в столицу не только для обсуждения своих злободневных и насущных технических и юридических проблем (среди которых – противодействие коррумпированным чиновникам и выработка предложений по изменению отечественного законодательства), но и обменяться опытом и показать коллегам последние технические новинки. В работе съезда также примут участие представители правительства Украины.

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