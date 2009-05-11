Победитель Евровидения-2009 получит приз из рук мисс Мира (фото)
Эрнст поделился секретами
|Ксения Сухинова
"Победитель, который будет определен 16 мая, имеет шанс получить приз из рук Ксении", - сказал он.
По традиции, страна-организатор конкурса создает видеоролики с визуальными образами всех стран-участниц, которые транслируются перед выходом исполнителя на сцену. В этом году впервые в истории "Евровидения" помимо роликов было сделано 42 плаката с фотографиями, где образы конкурсантов воплотил один человек - "Мисс мира-2008" Ксения Сухинова.
По словам исполнительного продюсера "Евровидения-09" Юрия Аксюты, идея воплощения образов всех стран-участниц одной Сухиновой принадлежит Эрнсту.
"Когда эта идея была рождена и реализована, мы представили ее в Европейский вещательный союз (EBU), где она нашла горячую поддержку", - сказал Аксюта.
Он также добавил, что в предыдущие годы проведения "Евровидения" многие страны, принимающие конкурс, в так называемых "видео-открытках", предваряющих появления конкурсантов на сцене, показывали виды своей родины.
В свою очередь, Эрнст сказал, что "было бы странно показывать виды Москвы, когда, например, выступает Патрисия Каас".
"Думаю, что в этот момент нужно объясняться в любви Патрисии, то же касается и других исполнителей", - заключил гендиректор Первого канала.
Главными событиями конкурса станут два полуфинала и финал, которые пройдут в СК "Олимпийский" 12, 14 и 16 мая соответственно.
Традиционно европейский конкурс проходит в стране-победительнице прошлого года. В этом году Россия впервые принимает у себя "Евровидение" после победы Димы Билана.