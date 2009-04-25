В Киеве подожгли два книжных магазина. Из-за русскоязычных книг?

Сегодня ночью в Киеве был совершен поджог двух магазинов сети «Книжный супермаркет».

Об этом УНИАН сообщила пиар-директор сети Юлия ВАЛОВА.

Согласно сообщению, в магазине на улице Строителей, 4, группа неизвестных написала на стекле витрины слово «Вурдалак», разбили огнетушителем стекло двух витрин и бросили в помещение три бутылки с зажигательной смесью.

«Я приехала к магазину в 4 часа утра, когда пожарники уже загасили огонь, - сообщила директор магазина Татьяна НАЗАРЕНКО. – Увидела на стекле надпись «Вурдалак» и выбитые окна. Из-за действий неизвестных пострадали витрины с украинской детской и художественной литературой и детские развивающие игры. За несколько недель до этого в наш магазин неизвестный принес письмо, в котором была просьба убрать книгу Олеся БУЗИНЫ и всю русскоязычную литературу, поскольку она якобы вредит украинской культуре. Очень жаль, что эти люди прикрывают свой вандализм украинскими идеями и наносят ущерб не только администрации магазина и продавцам, но и покупателям».

В свою очередь, директор сети «Книжный супермаркет» Константин КЛИМАШЕНКО сообщил, что это не единичное нападение на магазины, случившееся с пятницы на субботу

«Разбили стекло и бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение магазина на Луначарского, 10. А в магазине на Подоле, на баннерах где находятся фотографии писателей, в том числе и украинских, написали, что мы продали родину, и что мы против Украины», сообщил директор сети. По его словам, в эти магазины также приносили письма с угрозами, но никто не обращал внимания на них.

К.КЛИМАШЕНКО убежден, что «сегодняшние события – это отголосок событий в Тернополе, когда перед выборами обливали магазины краской, поскольку там были русскоязычные книги и книги Олеся БУЗИНЫ».

В понедельник, 27 апреля, в 14.00 по адресу ул. Строителей, 4, состоится пресс-конференция в поддержку сети магазинов «Книжный супермаркет».