Барак Обама делает ставку на сверхскоростные железные дороги

Соединенные Штаты должны "как можно скорее" перейти к системе сверхскоростных железнодорожных перевозок. Такое заявление сделал вчера президент США Барак Обама. По его мнению, это снизит нагрузку на железнодорожный транспорт, позволит сделать воздух чище и сократить затраты энергии, передает Associated Press.

Американский президент также заявил, что он понимает, что строительство высокоскоростных железнодорожных линий станет "долгосрочным проектом", но "начинать его нужно уже сейчас". В связи в этим на их строительство он выделил 8 млрд долл. из 787 млрд долл., предусмотренных стимулирующим пакетом мер по восстановлению экономики страны. Эти средства пойдут не только на строительство высокоскоростных путей, но и на улучшение обслуживания на уже существующих линиях.

В качестве примера Б.Обама привел скоростные железные дороги в Китае, Японии, Франции и Испании. Повышение уровня американских железных дорог крайне необходимо, поскольку автомагистрали и авиалинии "забиты пассажирами", добавил он.

В свою очередь, представители Министерства транспорта США сообщили, что высокоскоростные линии будут построены на шести направлениях, включая отдельные части штатов Техас, Флорида, Северная Каролина и Луизиана. В министерстве добавили, что в США под определение высокоскоростных попадают поезда, развивающие скорость свыше 145 км/ч.

Первые высокоскоростные линии появились в Японии в 1960-е годы. В настоящее время сверхскоростные поезда в Японии являются одним из основных средств сообщения между крупными городами.

РосБизнесКонсалтинг