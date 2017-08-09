Поставщикам некачественной еды для армии выставили штраф на почти 3 миллиона гривен

Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины выставил поставщикам питания для армии штрафные санкции на общую сумму свыше 2,8 млн грн. Об этом сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полковник Дмитрий Марченко, информирует пресс-служба оборонного ведомства.

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«С начала этого месяца с целью быстрого реагирования в район проведения АТО направлена постоянно действующая рабочая группа для проверки качества продуктов питания, а также еще одна группа именно сейчас проводит проверки военных частей по поводу качества питания в пунктах их дислокации», - отметил он.

По его словам, по результатам проверок поданы 44 претензии, которыми выставлены штрафные санкции к поставщикам на общую сумму свыше 2,8 млн грн.

«Согласно договору поставщик за поставку некачественной продукции оплачивает 20 процентов от стоимости услуги, а именно 20 процентов от суммы акта на день выявления нарушения», - уточнил Марченко.

В пресс-службе подчеркнули, что «представители Министерства обороны Украины готовы вместе с волонтерами, СМИ и общественными деятелями выезжать в связи с жалобами для контроля качества продовольственного обеспечения военнослужащих ВС Украины». В ведомстве сообщили, что функционирует «горячая линия», номер которой размещен в каждой столовой, где питаются военнослужащие.

Как известно, в частности, вчера на пресс-конференции в УНИАН бойцы, волонтеры и народный депутат Украины Виталий Куприй заявили, что на передовую в зону АТО поставляют консервы с пищевыми отходами.

Волонтер, председатель Закарпатской областной организации партии «УКРОП» Власта Негря отметила, что бойцы с передовой на День Конституции, 28 июня этого года, начали жаловаться на некачественные консервы, в которых почти отсутствует мясо, а содержатся пищевые отходы - жили, щетина, хрящи. Она добавила, что в сети Интернет были опубликованы материалы по этому поводу.

В свою очередь Куприй сообщил, что по этому поводу обратился с депутатским запросом к министру обороны Украины Степану Полтораку и главному военному прокурору Анатолию Матиосу. По словам депутата, Полторак дал ответ, в котором «указано на то, что действительно проведена экспертиза, и экспертиза установила, что эта пища не соответствует государственным стандартам». Куприй отметил, что при этом ничего не сделано для проверки законности закупки такой продукции. «Это указывает на то, что сейчас покрывается это преступление», - добавил он.

По его словам, должна быть уголовная ответственность в отношении тех, кто принимал решение о закупке этой продукции. Куприй также заявил, что филиал «Консервный завод» ООО «Адамант 2000», которая производит такие консервы, является «поставщиком корма для собак, то есть специализируется на собачьем корме, на 6 миллионов гривен кормят в армии служебных собак, и, возможно, они используют те же самые ингредиенты для того, чтобы издеваться над нашими бойцами».

Куприй отметил, что «более циничный ответ была от Матиоса», который заявляет, что передаст материалы в Минобороны вместо того, чтобы начать это расследование.

Депутат подчеркнул, что обратится еще к генерального прокурора Украины Юрия Луценко по поводу расследования этой ситуации.

Волонтер Богдан Хаустов сообщил, что с передовой были взяты консервы «Мясо тушеное. Говядина», за государственными закупками поставляются военнослужащим, и переданы на экспертизу в Научно-исследовательского центра испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт».

По его словам, по выводам экспертов, эти консервы не отвечают требованиям госстандарта. В документах, розданных журналистам, является заключение этого научно-исследовательского центра, в котором сказано, что образец продукции «по органолептическим показателям (внешний вид и цвет мяса) и физико-химическому показателю (массовая доля жира) не соответствует требованиям ГОСТ». Кроме того, в консервах есть «сосудистые пучки и грубая соединительная ткань», которых не должно быть в консервах. Хаустов сообщил, что сложилось такое впечатление, что «взяли некачественную говядину, которую не помыли, засунули в банки». Он добавил, что экспертиза показала, что в консервах содержится 25% жира.