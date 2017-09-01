"Война повлияла на меня": Александр Пономарев вышел из творческого кризиса с новой песней "Полонений" (видео)

Украинский эстрадный певец Александр Пономарев представил в сети тизеры эмоционального клипа к новой песне "Полонений", которую, по словам артиста, впервые за годы войны ему помог написать Бог.

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Презентация видеоработы с участием 70-летней украинской модели Галины Герасимовой, а также экс-солистки группы Nikita Анастасии Кумейко состоится в сети уже 11 сентября.

"Я очень долго не писал, это связано с ситуацией, которая происходит в стране. Война повлияла на меня очень сильно, не было желания ни писать, ни петь. Сейчас впервые за долгое время Бог дал мне первую песню, которая мне кажется очень мощной. Она близка мне", - отметил певец в беседе с "Обозревателем".