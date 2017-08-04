Бойфренда певицы Даши Астафьевой посадили под домашний арест

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения бойфренду певицы Даши Астафьевой Артему Киму, которого недавно задержали детективы НАБУ. Кима решили посадить под круглосуточный домашний арест на два месяца. Об этом со ссылкой на прокурора САП Сергея Козачину, который представлял в суде сторону обвинения, сообщила "Украинская правда".

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По его словам, Ким также будет носить электронный браслет.

Кроме этого, на Артема возложили ряд обязательств. В частности - прибывать в суд по первому вызову, сдать паспорта для выезда заграницу, сообщать следователям и суду об изменении своего места проживания, воздерживаться от общения с другими участниками уголовного производства и свидетелями.

Отмечается, что в зале присутствовал отец Артема – бывший и.о. президента "Энергоатома" Виссарион Ким.

Даша Астафьева, которой именно в этот день исполнилось 32 года, в суд не пришла.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ вместе со Специальной антикоррупционной прокуратурой задержали предпринимателя Артема Кима, которого ранее украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева представила как нового бойфренда. Сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС подозревают в хищении 27 млн грн "Энергоатома".