Завтра в Украине кратковременные дожди и грозы

Завтра, 30 марта, на территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью в Карпатах местами пройдут сильные дожди. Без осадков будет только в восточной части и в Крыму.

Ветер южный с переходом днем в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла, в восточной части, в Крыму и в Прикарпатье 12-17°.

В Киеве и Киевской области сохранится переменная облачность. Утром и днем кратковременные дожди, местами по области грозы. Ветер южный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 6-11°, в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.