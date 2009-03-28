В Гурзуфе в жилом доме вспыхнул газ

В Крыму, в поселке Гурзуф, на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома, в квартире произошла вспышка газо-воздушной смеси без последующего горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пострадал один человек, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Ливадийскую больницу. Несущие конструкции дома не повреждены. Предварительная причина вспышки - нарушение правил эксплуатации газового оборудования. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.