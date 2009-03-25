В Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за угрозы повышения уровней воды в реках. Об этом сегодня УНИАН сообщил Федор ФИЛИП из Центра пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.

По его словам, на 25-26 марта Главное управление МЧС в Закарпатской области объявило опасность повышения уровней воды в реках из-за значительных осадков.

Он также сообщил, что повышение уровней воды ожидается на двух самых полноводных артериях Закарпатья - на реках Тиса и Латорица. «Причем рост до одного-полутора метра ожидается как раз вблизи пограничного города Чопа», - уточнил Ф.ФИЛИП.

Ф.ФИЛИП также напомнил, что в Закарпатье продолжает действовать штормовое объявление по поводу схождения лавин в горах.