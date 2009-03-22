Урановые рудники несут Кировограду специфическую угрозу

Кировоградский областной совет утвердил комплексную программу защиты населения от влияния ионизирующего излучения на 2009-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты предусмотрели на финансирование программы 105 тыс. грн. из местных бюджетов.

При утверждении программы также были учтены условия договора Кировоградского облсовета с ГП «Восточный ГЗК», согласно которому предприятие ежегодно будет отдавать 5% прибыли от разработки участка месторождения урановых руд на решение социальных проблем региона.

Основными направлениями реализации программы являются определение радоноопасных населенных пунктов Кировоградской области, а также принятие оптимальных мер по приведению уровней радона в воздухе жилых, учебных, лечебно-оздоровительных и производственных помещений в соответствие с требованиями действующей нормативной базы.

На территории области радон (газ, который образуется во время радиоактивного распада природных радионуклидов уранового ряда) в 90% случаев поступает в воздух из почвы.

«Радиационная ситуация в последние годы характеризуется относительной стабильностью, но среди населения регулярно распространяются слухи о повышении радиационного фона, что объясняется отсутствием информации», - отмечается в программе.

Осуществление радиационного мониторинга в Кировоградской области осложняется из-за отсутствия у областной санэпидемстанции современной метрической аппаратуры. Привлеченные под программу средства направят на приобретение современных приборов, изучение радиационной ситуации и научно-просветительскую работу с населением.