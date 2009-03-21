В имении семьи Раевских будет историко-архитектурный заповедник

Кировоградский областной совет утвердил программу создания и развития историко-архитектурного заповедника семьи Раевских на 2009-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты надеются, что заповедник с природно-ландшафтным комплексом и современной туристической инфраструктурой станет одним из основных источников привлечения инвестиций в экономику области.

Общий объем средств, которые планируется выделить на финансирование программы, составляет 19,3 млн. грн.

В частности, в этом году на создание заповедника из областного бюджета и других источников будет направлено 370 тыс. грн. На протяжении 2010-1012 годов запланировано получить 6 млн. грн. из государственного бюджета, 12,3 млн. грн. – от привлечения инвестиционных ресурсов и благотворительных взносов, 900 тыс. грн. – выделить из областного бюджета.

Как отмечается в программе, создание историко-архитектурного заповедника предусматривает комплексное благоустройство территории, строительство музея, ландшафтной архитектуры, монументальных сооружений и закладки ботанического сада.

Заповедник создается на исторической территории (бывшее имение героя Отечественной войны 1812 года Николая Раевского, скончавшегося здесь в 1829 г.), отнесенной к селам Розумовка и Болтышка Александровского района Кировоградской области. Сейчас там расположены семейная усыпальница и Крестовоздвиженская церковь.

Поскольку историко-культурное наследие семьи Раевских имеет международное значение, кировоградские областные власти планирует привлечь к ее сохранению государственные и общественные структуры Украины, Российской Федерации, Франции и Сербии.