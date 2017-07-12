Кабмин сократил госзаказ на подготовку кадров в вузах в этом году

Кабинет министров принял решение о государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2017 году.

Читайте такжеАбитуриентам установлены коэффициенты учета результатов ВНО для поступления в вузы - Гриневич Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление одобрено на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

В то же время министр финансов Александр Данилюк заявил, что его ведомство не соглашается с предложенным объемом государственного заказа.

"Мы считаем, что это сохраняет проблемы в системе высшего образования и приводит к неэффективному использованию средств. Поэтому наше предложение было сократить государственный заказ", - пояснил Данилюк.

Решение принято с необходимостью доработки в трехдневный срок.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил создать рабочую группу правительства по совершенствованию системы финансирования высшего образования.

Как сообщал УНИАН, в проекте решения предполагалось, что в целом объем государственного заказа на подготовку специалистов, научных и научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях и научных учреждениях на 2017 год планируется в размере 212 тыс. 373 мест, что на 17,5% меньше, чем в прошлом году.