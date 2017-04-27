Во ВНО в этом году примут участие на 26 тысяч человек меньше, чем в прошлом году (видео)

В этом году для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) зарегистрировались почти 241 тысяча человек, что примерно на 26 тысяч меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По его словам, больше всего людей для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировалось в Киеве (19 тыс. 603), Днепропетровской (19 тыс. 207) и Львовской (16 тыс. 124) областях, а меньше всего участников ВНО будет в Тернопольской (5 тыс. 785) и Луганской (3 тыс. 909) областях.

По словам Карандия, сокращение количества зарегистрированных вызвано двумя главными факторами: демографическим – общее сокращение количества выпускников и административным – предоставление возможности абитуриентам поступать в вузы по сертификатам ВНО не только 2017, но и 2016 года.

«Последний фактор является наиболее весомым, потому что основное уменьшение количества участников ВНО произошло именно за счет уменьшения выпускников прошлых лет – это около 15 тысяч человек», – отметил Карандий.

Что касается выбора предметов, то больше всего выпускников будут сдавать тест по украинскому языку и литературе – 239 тыс. 545 человек. Это традиционный показатель, поскольку данный предмет является обязательным для выпускников как для прохождения государственной итоговой аттестации, так и для поступления в вуз.

На втором и третьем местах – история Украины (182 тыс. 219 человек) и математика (113 тыс. 113 человек).

Директор УЦОКО отметил, что в этом году для выпускников школ ВНО является обязательной формой прохождения государственной итоговой аттестации по трем предметам. Среди них украинский язык является обязательным, второй предмет на выбор – либо история Украины, либо математика, а третий – по желанию.

«Если раньше у нас был паритет между историей Украины и математикой, то после введения в 2014 году обязательной ГИА в форме ВНО по истории Украины или математике процент выбора математики почти не меняется, но при этом увеличивается процент по истории Украины. Очевидно, это связано с тем, что выпускники считают, что историю им будет легче сдавать, чем математику», – сказал Карандий.

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Среди других предметов растет популярность биологии, иностранных языков и географии. Указанные предметы в этом году будут сдавать, соответственно, 89 тыс. 281, 73 тыс. 588 и 6 тыс. 896 выпускников. И наоборот - уменьшается количество лиц, которые выбирают физику и химию, – 26 тыс. 491 и 24 тыс. 811 выпускников.

Интересно, что сдавать тесты по истории Украины больше желающих в западных регионах, а по математике – в южных и восточных. Так, в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ривненской, Хмельницкой, Волынской, Житомирской и Ивано-Франковской областях историю Украины выбрали 80-86% участников ВНО. Зато 51-58% человек будут сдавать тесты по математике в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Луганской, Николаевской областях.

Первый тест ВНО состоится 23 мая – по украинскому языку и литературе. А заключительным основной сессии оценивания станет тестированием по химии – 16 июня.