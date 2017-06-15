Новый минимальный уровень для сдачи ВНО и 17 тысяч "провалов": стали известны первые результаты экзаменов

Абитуриенты в Украине сегодня, 15 июня, смогут увидеть свои баллы ВНО с украинского языка и литературы в личных электронных кабинетах, пишет ТСН.

Отмечается, что проходной бал ВНО по украинскому языку повысили по сравнению с прошлым годом. В этом году экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила минимальный уровень для сдачи ВНО по украинскому языку и литературе на уровне 24-х баллов.

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Украинский язык и литература являются обязательными при поступлении в любой ВУЗ. Экзамен не сдали 7,5% абитуриентов - это чуть более 17 000 человек.

Минимальный уровень при составлении ВНО также установили по математике - 11 баллов, по иностранным языкам - 14.

Доработок абитуриента электронная система будет переводить в рейтинговую шкалу. Основная сессия нынешнего ВНО завершится уже завтра, 16 июня. Абитуриенты будут сдавать экзамен по химии.

Как сообщал УНИАН ранее, абитуриенты Крыма по упрощенной системе могут вступить в этом году в 12 украинских высших учебных заведений на бюджетное обучение. В частности создано 12 образовательных центров «Крым-Украина», которые будут действовать при ВУЗах в городах: Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Херсоне, Николаеве, Запорожье. Эта система вступления рассчитана, прежде всего, для выпускников Крыма, которые не сдавали ВНО. В то же время через эти центры могут вступать и те, кто получил документ о среднем образовании государственного образца, обучаясь на территории Украины экстерном, а также дети, которые сдали внешнее независимое оценивание, но не видят себя конкурентоспособными.