Ющенко: Украина надеется возобновить сотрудничество с МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что на этой неделе Верховная Рада примет все необходимые документы для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного брифинга с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день Украина имеет план действий по выводу страны из кризиса. Он отметил, что уже удалось урегулировать вопрос диспропорции торгового баланса и на сегодняшний день Украина имеет положительное сальдо.

В то же время, В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что важнейшим элементом преодоления кризиса является возобновление сотрудничества с МВФ.

Он напомнил о разногласиях с правительством, из-за которых миссия МВФ до сих пор не возобновила сотрудничество. При этом Президент выразил надежду, что уже на этой неделе парламент учтет все замечания МВФ и о разбалансированности бюджета в целом, и о Пенсионном фонде и по другим позициям.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина надеется возобновить сотрудничество с МВФ в ближайшие дни, после чего она будет сотрудничать с другими международными финансовыми учреждениями.

В свою очередь Ж.БАРРОЗУ также отметил важность возобновления сотрудничества с МВФ.

По его словам, это позволит улучшить инвестиционный климат в Украине, возобновить к ней доверие в целом. Также, сказал председатель Еврокомиссии, возобновление сотрудничества станет предпосылкой сотрудничества с другими финансовыми структурами.