Против задержанного в Италии участника АТО Маркива дал свидетельства французский журналист

Против задержанного в Италии участника антитеррористической операции на Донбассе, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Кульчицкого Виталия Маркива дал свидетельства французский журналист.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

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«По информации французского журналиста относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов прокуратурой города Павиа (регион Ломбардия) начато уголовное производство. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд», - сказано в сообщении.

При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск, отметили в МВД.

Напоминается, что Маркив уехал в Италию во время планового отпуска, а официальной информации о его задержании Нацгвардия не получала.

«Генеральной прокуратурой Украины принимаются меры по установлению всех обстоятельств задержания Маркива в рамках международно-правового сотрудничества», - добавили в Департаменте коммуникации.

Также отмечается, что «Министерство внутренних дел Украины и Национальная гвардия Украины обеспокоены арестом заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива, задержанного 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова возле г. Славянск в мае 2014 года».

Как сообщал УНИАН, заместитель командира взвода батальона им. Кульчицкого (добровольческое формирование Национальной гвардии Украины) Маркив был задержан 30 июня в Италии по подозрению в убийстве гражданина Италии, фоторепортера Рокелли в мае 2014 года возле г. Славянск.

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По информации заместителя генпрокурора Евгения Енина, подозрение украинцу выдвинуто прокуратурой г. Павиа. Также Енин сообщил, что ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленно освободить его.

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г. Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах задержания Маркива, а также обеспечить возможность консулу посетить украинца в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу.