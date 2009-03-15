Нацбанк обрадовался, что доллар "похудел" на 10 копеек

С начала марта этого года на валютном рынке Украины наблюдается уменьшение валютных дисбалансов.

Об этом идет речь в сообщении Национального банка Украины, которым располагает УНИАН.

По данным НБУ, только за последнюю неделю наличный курс гривни при продаже долларов США укрепился на 10 копеек. Растет предложение наличной иностранной валюты при сокращении спроса на нее.

НБУ заявил, что осуществляет ряд мероприятий, направленных на уравновешивание валютного рынка: постоянно проводится мониторинг валютного рынка, который предусматривает комплексное отслеживание операций как на межбанковском, так и на наличном его сегментах, повышается прозрачность и эффективность валютных интервенций с последующей перестройкой механизмов валютных аукционов, совершенствуются инструменты и процедуры контроля над фактическим использованием приобретенной у Национального банка Украины иностранной валюты.

По мнению НБУ, его действия дали положительные результаты и уменьшили напряжение на валютном рынке. Так, 13 марта на 15.00 средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составлял 7,99 грн./долл. с объемом операций долларов США 210 млн., средневзвешенный курс гривни к евро – 10,4 грн./евро с объемом операций евро - 110 миллионов.