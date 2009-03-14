Погода на завтра - ничего приятного синоптики не обещают

Завтра, 15 марта, на территории Украины ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в южной части местами 5-7° тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на востоке местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.